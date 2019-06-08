Посол Швеции в России: шведские компании на ПМЭФ заключили ряд крупных соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Шведские и российские компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ряд крупных контрактов, в частности, в области инноваций и беспилотного транспорта. Об этом сообщил ТАСС посол Швеции в России Петер Эриксон на полях форума.

"Самое главное здесь, это что наше присутствие и со стороны правительства Швеции, и со стороны шведских фирм, предприятий, это часть продолжающегося процесса, который начали давно и будет продолжаться, мы надеемся, долго, - сказал Эриксон. - Именно здесь некоторые соглашения были подписаны. Это большие сделки, много денег.

В качестве примера он привел договор в сфере беспилотного движения грузовиков между Москвой и Санкт-Петербургом, со шведской стороны подписантом выступила компания Volvo.

"Это и сотрудничество по инновациям, инновационные центры в Сколково, это и Сбербанк, разные российские предприятия и так далее, - резюмировал посол. - Так что соглашение есть, но самое главное, что руководители около 10 шведских компаний были здесь. Конечно, это потому, что они хотят развивать свой бизнес в России".