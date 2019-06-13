Ленобласть направит более 900 млн рублей на безопасность дорог в рамках нацпроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Дорожные службы Ленинградской области выполнят в 2019 году работы по повышению безопасности нескольких региональных трасс в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на общую сумму около 920 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного дорожного комитета.

"Регион в этом году предусматривает почти 920 млн рублей на повышение безопасности на дорогах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Средства будут направлены в том числе на установку светофорных постов, устройство шумовых полос, освещения", - уточняется в сообщении.

Вопросы реализации нацпроекта обсуждались в четверг на совещании в областном дорожном комитете. Директор учреждения "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" ("Ленавтодор") Денис Седов сообщил журналистам, что первоочередные работы в рамках нацпроекта будут направлены на повышение безопасности участников движения, в том числе пешеходов, далее планируются работы по замене дорожного покрытия.

"Будем акцентировать внимание сейчас на вопросах освещения, тротуаров, подходов к учебным заведениям", - отметил Седов.

По его словам, дорожным службам области нужно преодолеть отставание по ремонту местных дорог, которое накопилось в течение ряда лет. "У нас многие дороги не ремонтировались по 20-30 лет, уровень недоремонта при нормативах выхода на ремонт дорожного покрытия - 5-10 лет. Если у нас 10 тыс. км дорог, то 2 тыс. км мы должны ремонтировать ежегодно, а мы на сегодняшний день ремонтируем 150-200 км", - сказал глава "Ленавтодора".

Он объяснил, что отставание связано с недостаточным финансированием, в этой связи власти региона запрашивают дополнительные средства из федерального бюджета. "Федеральное софинансирование мы запрашиваем постоянно, в этом году оно должно прийти на четыре объекта капстроительства, подтверждение уже есть", - отметил он.

Работы в рамках нацпроекта

Ранее в пресс-службе дорожного комитета сообщили, что в рамках нацпроекта в этом году начнется ремонт дорог "Гатчина - Ополье" в Гатчинском районе, "Кемполово - Тосно - Шапки" в Тосненском районе и "Санкт-Петербург - Ручьи" в Ломоносовском районе. Эти трассы с интенсивным движением проходят вблизи от Санкт-Петербурга и соединяют крупные автодороги.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.