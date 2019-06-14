Власти Карелии опровергли данные о пересмотре статуса мемориального кладбища "Сандармох"

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. /ТАСС/. Мемориальное кладбище жертв политических репрессий "Сандармох" в Медвежьегорском районе Карелии сохранит статус регионального объекта исторического наследия. Об этом в пятницу ТАСС сообщила начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

В четверг ряд местных и федеральных СМИ сообщили о планах властей Карелии пересмотреть статус мемориального кладбища "Сандармох", где захоронено более трех тысяч жертв политических репрессий 1930-х годов.

"Ни о каком изменении статуса объекта не идет речи. Этот объект как стоял на охране как региональный, так и стоит. Так он внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия, который ведет министерство культуры России", - сообщила собеседник агентства.

Уточнение документации

Как пояснила Алипова, управление действительно решило уточнить документацию по "Сандармоху", однако речь не идет о снижении его охранного статуса. До 2002 года все охраняемые объекты наследия ставились на учет как памятники истории, археологии или архитектуры. Когда урочище впервые признали особо охраняемым, оно попало в перечень памятников истории. Затем в законодательстве поменялась терминология, и все объекты начали делить на единичные памятники, ансамбли и достопримечательные места. Во время включения объектов культурного наследия в единый реестр, властям Карелии необходимо было опираться на самый первый документ о его постановке на государственную охрану, поэтому "Сандармох" оказался в списке памятников, хотя с точки зрения своих размеров он должен был получить вид достопримечательного места.

"Сандармох, как большая территория, в трактовке действующего закона является достопримечательным местом. Поэтому мы запрашивали в Минкульте России разъяснение по поводу того, каким образом нам пройти процедуру [смены вида памятника]. Статус остается тот же самый, никто не ставит его под сомнение", - прокомментировала собеседник агентства.

Алипова также отметила, что статус "Сандармоха" при действующей градации может быть только повышен до федерального значения, но никак не понизиться до муниципального уровня, так как мемориальное кладбище отражает этап общероссийской, а не местной истории. Она также развеяла опасения о возможности строительства на территории урочища в случае, если "Сандармоху" станет достопримечательным местом.

"В "Сандармохе" утверждены определенные режимы деятельности. На территории мемориального кладбища можно проводить только работы по изучению, уточнению сведений, проводить работы по сохранению. Если бы сейчас там уже не стояла поминальная часовня со списками [погибших], то можно было бы поставить вопрос о подобных мемориальных объектах. Там могут устанавливаться памятники различными конфессиями, диаспорами, но речь идет только о надгробных памятниках", - уточнила Алипова.

"Сандармох" - самое большое на Северо-Западе России захоронение жертв политических репрессий 1930-х годов, место массовых расстрелов узников сталинских лагерей и репрессированных жителей. Здесь было убито более 7 тыс. человек. Место массовых расстрелов и захоронений было обнаружено в 1997 году.