Мурманские власти подписали с предпринимателями соглашение о снижении цен на рыбу

МУРМАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Соглашение о проекте "Наша рыба" по обеспечению жителей Мурманской области расширенным ассортиментом рыбопродукции по доступным ценам подписано в пятницу по инициативе правительства региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, участниками проекта стали Союз рыбопромышленников Севера и компания "Текила Джаз", которой принадлежит в регионе крупная торговая сеть.

"Сегодня состоялось подписание соглашения, направленного на реализацию регионального проекта "Наша рыба". Цель проекта, инициированного правительством региона, - предоставить жителям Мурманской области широкий ассортимент качественной рыбопродукции по доступным ценам", - сообщает пресс-служба.

Соглашение заключено на три года с последующим продлением. В документе определен примерный ассортиментный перечень продукции, включающий самые популярные виды рыбы - это треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус. Первый этап проекта предусматривает реализацию продукции в магазинах Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска, затем проект будет распространен и на другие города области. По прогнозам, первая партия рыбопродукции с минимальной наценкой поступит в магазины сети-участника проекта уже в июле.

Власти региона, со своей стороны, намерены решать административные вопросы, которые помогут боле эффективной работе рыбаков. "Правительство области будет делать все необходимое, чтобы рыбакам было комфортно работать в Мурманской области, быстрее выгружать продукцию с минимизированными контрольно-надзорными процедурами", - приводит пресс-служба слова врио губернатора Андрея Чибиса.

Как ранее сообщал Чибис ТАСС, власти региона в рамках проекта ожидают снижения цены рыбы примерно на 30%. Среди главных шагов, которые позволят достичь этого, он называл повышение эффективности работы Мурманского рыбного порта. Речь идет о координации работы собственников, которым принадлежат разные составляющие инфраструктуры порта - причалов, кранов, холодильников. Для этого будет создан единый оператор. Это позволит сделать порт более конкурентоспособным и привлекательным для рыбаков, нарастить число заходов судов.