Детский сад в здании постройки XIX века откроется в Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Открытие детского сада в бывшем здании заводоуправления фабрики "Красное Знамя" (Петербург) запланировано на январь 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Здание является объектом культурного наследия, оно расположено по адресу ул. Красного Курсанта, 25 и является частью комплекса построек чулочно-трикотажной фабрики "В.П. Керстен". (Позже - "Красное Знамя"). Открытие детсада состоится после капитального ремонта здания.

"Запланированы ремонтные работы - на сумму 140 млн рублей, завершение работ - 1 ноября 2019 года, открытие детского сада - январь 2020 года. В новых помещениях планируется открытие групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 7- лет, на 50 дополнительных мест", - сказано в сообщении.

Новое дошкольное учреждение административно будет второй площадкой детского сада № 24 Петроградского района, нормативная мощность которого 4 тыс. 440 мест при заполненности 5 тыс. 135 человек. Потребность района в дополнительных местах в детсадах - 695 человек.

В субботу осмотреть ход ремонта приехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Фабрика работала в блокадные годы, снаряды выпускала и шила одежду. Что касается предприятий, которые работали во время блокады, надо оставлять (на них - прим. ТАСС) небольшой музей, делать его сразу в рамках нашего большого музея [блокады]", - сказал он.

Фабрика была основана в 1885 году купцом Иваном Осиповичем Натусом, позднее фабрику приобрел немец Фридрих-Вильгельм (Василий Петрович) Керстен. В советское время фабрика была переименована в трикотажно-чулочную фабрику "Красное Знамя". В военные годы завод был законсервирован, а в механическом цеху наладили выпуск боеприпасов. В советское время "Красное знамя" входило в тройку крупнейших предприятий легкой промышленности страны.