В Калининградской агломерации к 2024 году приведут в нормативное состояние 85% автодорог

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Не менее 85% дорог Калининградской городской агломерации приведут в нормативное состояние по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщила ТАСС сегодня региональный министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

"Протяженность дорожной сети Калининградской городской агломерации составляет 1156,6 км, по состоянию на конец 2018 года в "нормативе" 56,9% дорог. К 2024 году этот показатель должен быть не менее 85%", - рассказала она, отметив, что в агломерацию входят 13 из 22 муниципалитетов региона, где проживает около половины миллионного населения области.

По информации Дятловой, по итогам 2019 года в Калининградской городской агломерации в нормативное состояние будет приведено 59,5% автомобильных дорог, на 16% запланировано снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. В рамках нацпроекта БКАД в текущем году будет отремонтировано пять областных дорог: Калининград - Полесск, Калининград - Мамоново, Калининград (от Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман, Добровольск - граница с Республикой Польша, Гусев - Дубрава - Плавни, а также 12 дорог местного значения в городах Гурьевск, Калининград и Мамоново.

"Кроме того, принято решение по итогам сложившейся экономии средств в результате проведения конкурсных процедур включить в нацпроект еще две областные дороги. Таким образом, в 2019 году будут проводиться работы на семи областных дорогах, а также 12 дорогах местного значения общей протяженностью 105,5 км", - добавила собеседница агентства.

В целом по Калининградской области показатель нормативного состояния региональных дорог к 2024 году должен составить 50,1%. Всего же в рамках проекта будет отремонтировано порядка 900 км дорог.

Контроль технический и общественный

Наряду с ремонтом дорог, отметила Дятлова, не менее важной задачей в рамках реализации нацпроекта БКАД является продление межремонтных сроков. С этой целью в Калининградской области построено и введено в эксплуатацию десять пунктов автоматического весогабаритного контроля, которые с помощью датчиков, вмонтированных в полотно дороги, будут контролировать вес и габарит грузовых автомобилей, фиксировать нарушения и направлять информацию о них в структуру госавтоинспекции для принятия решения о наложении штрафных санкций.

Технический контроль за работой подрядных организаций на всех этапах работ осуществляет специальная лаборатория управления дорожного хозяйства области. Кроме того, министерством создана группа общественного контроля, куда вошли представители регионального ОНФ, областного депутатского корпуса, Общественной палаты Калининградской области, а также представители автомобильных и транспортных сообществ. А на официальном сайте ведомства есть раздел, где любой гражданин может пожаловаться на качество ремонта дорог и оставить свои пожелания, какие дороги следует ремонтировать в первую очередь. Этой информацией проектный офис руководствуется в своей работе.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.