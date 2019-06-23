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"Алые паруса" - 2019

Врио губернатора Санкт-Петербурга отметил успехи петербургских школьников на ЕГЭ

Число выпускников, которые в этом году сдали экзамен по профильной математике на 100 баллов, увеличилось более чем вчетверо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" поздравил школьников с выпускным и отметил их успехи на едином государственном экзамене.

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"Сегодня "Алые паруса" (традиционный праздник для выпускников в Петербурге - прим. ТАСС). Достаточно сказать, что это единственный в России праздник, который занесен в реестр мирового событийного туризма. Хочу сказать пару слов про успехи петербургских школьников. В этом году мы фиксируем лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и по литературе", - написал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что число петербургских школьников, которые в этом году сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов, увеличилось более чем вчетверо, с 20 до 82 человек, по сравнению с прошлым годом. Также в этом году в Санкт-Петербурге поставили рекорд на ЕГЭ по литературе. 83 работы были оценены на 100 баллов, а в прошлом году максимальную оценку получил 61 выпускник.

В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет традиционный праздник для выпускников "Алые паруса". В этом году мероприятие посвящено истории России и соберет школьников из 8 стран и 16 регионов. Предполагается, что всего праздник посетят порядка 1,5 млн петербуржцев и гостей города.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург"Алые паруса" - 2019
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