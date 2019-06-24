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Беглов предложил Матвиенко представлять Петербург в СФ в случае его победы на выборах

Спикер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов включит Валентину Матвиенко в список кандидатур на пост представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации (СФ) во время своей предвыборной кампании. Об этом он сказал в понедельник журналистам после встречи с председателем СФ.

"Сегодня масштабные задачи [стоят] перед городом, которые поставил президент. Без сильной команды решать их трудно. Я бы предложил бы вам войти в команду, которую мы сейчас создаем, и дальше представлять Петербург в Совете Федерации", - сказал Беглов на встрече.

Матвиенко приняла его предложение. "Спасибо за предложение, служить городу - великая честь. Я уверена, что мы сможем "двойной тягой" сделать многое для города. Для меня это возможность дальше послужить городу", - ответила она.

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Беглов, Александр ДмитриевичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСанкт-Петербург
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