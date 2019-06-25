Контракт на строительство аэровокзала в Петрозаводске заключат с единственным поставщиком

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /ТАСС/. Конкурсные процедуры на строительство аэровокзала в Петрозаводске были отменены для заключения госконтракта с единственным исполнителем по поручению президента РФ, сообщили во вторник ТАСС в управлении капитального строительства Карелии.

"В целях исполнения поручения президента РФ Владимира Путина от 20.05.19 года №Пр-866 <…> была отменена конкурсная процедура по объекту "Строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" (Бесовец) для заключения государственного контракта с единственным исполнителем", - говорится в официальном ответе на запрос ТАСС.

Новый аэровокзал должен появиться в столице Карелии в рамках федеральной программы развития республики до 2020 года. В апреле 2019 года власти региона во второй раз объявили конкурс на строительство после отмены результатов первого по решению карельского УФАС. Итоги аукциона должны были объявить 31 мая.

Подрядчик должен выполнить работы по строительству объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск" и ввести их в эксплуатацию до 21 августа 2020 года. Начальная цена контракта - 817,9 млн рублей, которые будут предоставлены из федерального и республиканского бюджетов.

Реконструкция и планы развития

Аэропорт Петрозаводска - единственный аэропорт Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. В 2014-2017 годах была проведена реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса, а также рулежной дорожки, перрона и мест стоянки воздушных судов и других объектов.

До 2020 года по федеральной целевой программе развития Карелии реализуется проект строительства объектов гражданского сектора аэропорта, по которому, в частности, сооружается здание аэровокзала, где будут обслуживаться не менее 300 пассажиров в час.

Первое здание аэровокзала было построено в 1964 году, площадь пассажирского терминала тогда составляла 320 кв. м, а пропускная способность - 30 пассажиров в час. В 2004 году было введено в эксплуатацию новое здание пассажирского терминала общей площадью 400 кв. м, что позволило увеличить пропускную способность до 70 пассажиров в час. В 2011 году проведена реконструкция здания, в результате которой его общая площадь составила 900 кв. м.