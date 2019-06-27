Ремонт дорог по нацпроекту в Мурманской области завершат в этом году к 1 сентября

МУРМАНСК, 27 июня. /ТАСС/. Мурманская область завершит ремонт автодорог по плану нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2019 год до 1 сентября, когда жители массово возвращаются из отпусков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, все необходимые контракты заключены.

"На данный момент уже ведется ремонт шести региональных дорог, одного моста и шести городских объектов. До 1 сентября все работы будут завершены", - сообщает пресс-служба.

Всего в этом году в Мурманской области для достижения заданных нацпроектом показателей необходимо привести в нормативное состояние 64,8 км региональных дорог, а также отремонтировать 5% дорог городской агломерации Мурманска - это 27 улиц, в том числе одни из самых загруженных.

Как ранее отмечал врио губернатора Андрей Чибис, срокам работ уделяется особое внимание, поскольку это позволит региону получить дополнительное финансирование по нацпроекту.

Как ранее сообщали ТАСС в правительстве области, всего на реализацию данного нацпроекта в регионе предусмотрено финансирование в размере 7,5 млрд рублей. В течение шести лет за счет этих средств планируется привести в нормативное состояние до 50% региональных автодорог и до 85% дорог агломерации Мурманская, включающей города Мурманск и Кола.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.