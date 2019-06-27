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На реставрацию Выборгского замка направят 60 млн рублей из федерального бюджета

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила соответствующий конкурс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Из федерального бюджета на ремонт и реставрацию Выборгского замка в Ленинградской области планируется выделить 58,4 млн рублей. Соответствующий конкурс объявила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации на сайте госзакупок.

Выборгский замок, расположенный в одноименной городе на Замковом острове, является памятником культурного наследия федерального значения, в него входит комплекс крепостных построек и сооружений. Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время Третьего крестового похода на Карельскую землю.

В наши дни это самый популярный туристический объект Ленинградской области, ежегодно его посещают около полумиллиона туристов.

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