На реставрацию Выборгского замка направят 60 млн рублей из федерального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Из федерального бюджета на ремонт и реставрацию Выборгского замка в Ленинградской области планируется выделить 58,4 млн рублей. Соответствующий конкурс объявила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации на сайте госзакупок.

Выборгский замок, расположенный в одноименной городе на Замковом острове, является памятником культурного наследия федерального значения, в него входит комплекс крепостных построек и сооружений. Выборгский замок - единственный в России полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества. Он был основан в 1293 году во время Третьего крестового похода на Карельскую землю.

В наши дни это самый популярный туристический объект Ленинградской области, ежегодно его посещают около полумиллиона туристов.