Макулатура в Архангельской области будет перерабатываться в Котласе на гофрокартон

"[Будет построен] объект достаточно крупный в Котласе, который будет включать мусоросортировочную станцию и производство гофрокартона из макулатуры. Предполагается, что вся собранная макулатура на объектах Архангельской области и в рамках системы раздельного сбора [мусора] будет поступать на этот объект и в дальнейшем перерабатываться. Ввод этого объекта запланирован на 2022 год", - сказал он.

АРХАНГЕЛЬСК, 8 июля. /ТАСС/. Вся макулатура, собранная в Архангельской области, будет перерабатываться на мусороперерабатывающем комплексе в Котласе, который построят в 2022 году, сообщил в понедельник журналистам министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона Александр Ерулик.

Что происходит с мусором после попадания в контейнер и как его сортируют

Планируемый объем переработки макулатуры составит 80 т в сутки. Место строительства комплекса пока не определено. Всего, согласно проекту территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, в регионе будет построено три мусороперерабатывающих комплекса. Первый будет перерабатывать отходы городской агломерации, которая включает Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. "Он будет включать и мусоросортировочный комплекс, и площадку биокомпостирования, и полигон, также в данном объекте предусматривается объект по утилизации пластика", - сказал Ерулик.

Второй комплекс планируется построить в Вельском районе, он будет перерабатывать отходы из Вельского, Шенкурского, Устьянского, Няндомского и Коношского районов, ввод в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Третий МПК будет построен в Котласе. По словам Ерулика, доля обработанных отходов к 2024 году в области составит 84,1% при планируемом общероссийском показателе 80%.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области подготовит заключение по новой территориальной схеме обращения с ТКО к 5 августа. Правительство области утвердит ее через 10 дней после опубликования заключения, если не будет повторного общественного обсуждения.

Реформа обращения с ТКО

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

К апрелю 2019 года в реформу вошли 72 из 85 субъектов РФ, 11 регионов отставали, а Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года. По данным Минприроды РФ, сейчас затруднения в реализации проекта испытывают десять субъектов.