Годовой запас топлива завезли в полярный поселок Амдерма на месяц раньше обычного

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Дизельное топливо и солярку завезли по морю в арктический поселок Амдерма Ненецкого автономного округа более чем на месяц раньше обычного, сообщил во вторник ТАСС глава администрации Заполярного района Олег Холодов.

В начале апреля в Амдерме дизельного топлива оставалось ориентировочно до третьей декады мая. В поселке Амдерма, который находится в 420 км от Нарьян-Мара и где проживают около 600 человек, отопительный сезон длится круглогодично, топливо завозят по морю на весь год в конце лета.

"В Амдерму по морю доставлены солярка и дизельное топливо в полном объеме: 1700 т для нужд ЖКХ и еще 100 т для ФГУП "Амдерма" - это предприятие, которое обслуживает аэропорт. Завезли больше, чем обычно, обычно доставляли 1500-1600 т. И завезли раньше, чем обычно на один - два месяца. Чаще доставляли к сентябрю или в августе", - сказал глава администрации.

В 2018 году в Амдерму было доставлено 1250 т топлива. Собеседник агентства пояснил, что "этого должно было хватить, если бы не непредвиденные обстоятельства по погоде". Дополнительное топливо было доставлено в Амдерму вездеходами в конце мая.