Петербургские библиотеки будут развивать как центры коммуникации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Библиотеки Петербурга будут развиваться как многофункциональные пространства и центры коммуникации. Об этом на презентации историко-культурного проекта "Россия. Полет через века", организованной на площадке Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, библиотеки Охта Lab рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы превращаем наши петербургские библиотеки в совершенно другое общественное пространство, где можно встретиться с друзьями, где можно презентовать книгу, посмотреть выставку, просто пообщаться. Трансформация наших петербургских библиотек будет идти именно по этому направлению: библиотека - это место встреч, библиотека - это центр коммуникации разных поколений", - сказал Беглов.

"Охта Lab" - первая в Санкт-Петербурге библиотека, расположенная в торгово-развлекательном центре.