Автозаводы Петербурга в I полугодии 2019 года увеличили выпуск машин на 3,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Автозаводы Петербурга выпустили 189,2 тыс. легковых машин за первое полугодие 2019 года. Об этом говорится в материалах Петростата.

"[Выпуск] легковых автомобилей за январь-июнь 2019 года - 189,2 тыс. единиц, рост к аналогичному периоду прошло года - 3,3%", - отмечается в материалах.

За этот же период предприятия города произвели комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств на сумму 32,5 млрд рублей, что на 18,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В Петербурге размещены производства компаний "Тойота", "Ниссан" и "Хендэ". Как сообщали ТАСС в пресс-службе городского комитета по промышленной политике и инновациям, доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России в 2018 году составила 23,5%. За прошлый год предприятия города выпустили 376,7 тыс. легковых автомобилей, что на 8,5% больше, чем за 2017 год.