Калининградский авиаузел получил награду международного форума Routes Silk Road 2019

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво получил маркетинговую награду форума Routes Silk Road 2019, прошедшего в Казахстане с 15-17 июля. Авиаузел отметили за успехи в развитии маршрутной сети, а также за привлечение новых перевозчиков, сообщается в понедельник на официальном сайте аэропорта.

Форум "Routes Silk Road 2019" прошел в столице Казахстана - городе Нур-Султан. В нем приняли участие свыше 250 делегатов, представляющих более 40 авиакомпаний и 30 аэропортов и компаний развития туристической отрасли.

"Международный аэропорт Калининград (Храброво) получил награду форума "Routes Silk Road 2019" как динамично развивающийся региональный аэропорт за успехи в развитии маршрутной сети, в работе с действующими авиакомпаниями и привлечении новых авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

"На форуме нам представилась прекрасная возможность заявить о себе в качестве регионального аэропорта высокого уровня, представить новый пассажирский терминал и обсудить развитие новых и существующих направлений", - отметил генеральный директор аэропорта Храброво Александр Корытный, слова которого приводятся в сообщении.

Храброво - международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом, Пермью, Казанью, Нижневартовском, Минском, Ташкентом, Варшавой, Римом. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2 млн пассажиров. В перовой половине 2019 года аэропорт обслужил уже более 1 млн человек. Пассажиропоток вырос на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.