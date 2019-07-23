Выставка северных головных уборов открылась в архангельском музее

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Выставка северных головных уборов XVIII - начала XX века "Во всей красе" открылась во вторник в музее деревянного зодчества "Малые Корелы" под Архангельском. Об этом ТАСС сообщила заведующая научно-экспозиционным отделом музея Светлана Никитинская.

"Мы впервые выставляем головные уборы как самостоятельные предметы на отдельной выставке. Всего в нашей коллекции 130 образцов головных уборов, выставлены самые интересные, бытовавшие в разных уездах Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний. В экспозиции около ста предметов", - сказала Никитинская.

Отдельно показаны головные уборы, которые носили девушки и женщины. Среди девичьих уборов - повязка, перевязки и почелок, женских - сорока, кокошник, повойник. "Женщины, которые вышли замуж, должны были покрывать волосы обязательно. Отсюда и форма - женские головные уборы сделаны в виде шапочки. Женщина заплетала две косы, перекладывала на голове, надевала, например, повойник и покрывала голову платком. А девушка могла показать волосы. И отсюда форма девичьего головного убора, где макушка была открыта", - пояснила Никитинская.

Головные уборы по форме и декору в разных уездах нередко значительно отличались. Например, представленные на выставке каргопольские кокошники украшены бисером и жемчугом, а вологодские кокошники вышиты в основном золотой нитью. Среди представленных экспонатов есть редкие. "На выставке представлен почелок ХVIII века, он был приобретен музеем в 1981 году. Бытовал в Вельском уезде Вологодской губернии. Это архаичный девичий головной убор, раньше он составлял элемент свадебного наряда. Это единственный экземпляр, мы им очень дорожим", - отметила собеседница агентства.

Музей показывает на выставке также точные копии, например, венцов или корон. "Представлены реплики редких уборов свадебных и праздничных - точные копии уборов XIX века, изготовленные архангельской мастерицей Жанной Владимировной Барановой. Таких корон сохранилось в Архангельской области всего две, они хранятся в каргопольском музее. Мастер предоставила и два почелка - копии из Шенкурского и Вельского уездов. Все это дополнено архивными фотографиями того, как их носили", - отметила Никитинская.

На выставке также представлены платки, шали, полушалки, которые всегда дополняли головные уборы. Показаны, к примеру, барановские печатные платки и нарядные шелковые, которые носили по праздникам. Музей также представил мужские головные уборы: картуз, шапокляк (складной цилиндр) и шляпы. Выставка продлится до конца октября.