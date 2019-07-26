Районные власти в Новгородской области введут ежедневный контроль за стройкой детсада

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Строительство детского сада в Окуловке Новгородской области, из-за срыва сроков которого глава района ушел в отставку, будет контролироваться местными властями в ежедневном режиме. Об этом в пятницу на встрече с губернатором Андреем Никитиным сообщил новый глава Окуловского района Алексей Шитов.

"Строительство детского сада мы будем держать на контроле ежедневно, следить за работой подрядчика", - сказал он.

Предыдущий глава Окуловского района Сергей Кузьмин ушел в отставку в январе после критики губернатора, в частности, за срыв сроков старта строительства детского сада. Новый руководитель муниципального образования Алексей Шитов избран районными депутатами 25 июля.

Детский сад на 140 мест в городе Окуловке возводится по нацпроекту "Демография". Сдать в эксплуатацию объект необходимо до середины декабря. Стоимость контракта на строительство составляет 126 млн рублей. Строители ранее выразили готовность работать в несколько смен, чтобы вовремя сдать объект.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.