Завершился ремонт моста через Кольский залив в Мурманске

МУРМАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Рабочие завершили укладку асфальта на автомобильном мосту через Кольский залив в Мурманске, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

"На сегодняшний день полностью завершена укладка асфальта на мосту через Кольский залив в Мурманске", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, асфальт планировали заменить на всей протяженности моста (2,5 км). Сумма финансирования превысила 63 млн рублей. Предыдущий ремонт построенного в 2005 году моста проводился четыре года назад. Работы провели по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

По мосту проходит федеральная трасса Р-21 "Кола", обеспечивая связь с пропускными пунктами на границе с Норвегией и Финляндией.

По данным пресс-службы, в 2019 году в регионе намерены отремонтировать более 88 км дорог. Сейчас работы выполнены на 57%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.