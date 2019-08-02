Движение по участку трассы М-11 от Тосно до Мясного Бора планируется открыть в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Участок высокоскоростной магистрали М-11 Москва - Санкт-Петербург от Тосно (Ленинградская область) до Мясного Бора (Новгородская область) протяженностью 103,4 км планируется открыть для водителей в августе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании "Магистраль двух столиц" (реализует проект).

"На этой неделе будут завершены работы по устройству барьерного ограждения, монтажу опор освещения, нанесению дорожной разметки. В середине августа первые автомобили проедут по новой трассе от Тосно до Мясного Бора и далее в сторону Москвы", - говорится в сообщении.

Указанный участок трассы длиной 103,4 км начинается на 543 км трассы в районе Мясного Бора и завершается на 646 км недалеко от Тосно. Пункты взимания платы находятся в начале и конце участка. Всего на данном этапе уложено 7,6 млн кв. м асфальта, использовано 49,9 тыс. кубометров бетона, завезено 12,8 млн кубометров песка.

"Магистраль двух столиц" создана в июле 2013 года банком "ВТБ Капитал" и французской группой VINCI для реализации проекта строительства и эксплуатации седьмого и восьмого этапов М-11 на основе государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение между правительством РФ, от имени которого выступила государственная компания "Российские автомобильные дороги", и ООО "Магистраль двух столиц" было подписано 18 ноября 2014 года. Соглашение заключено на 27 лет: на период строительства до 2019 года и период эксплуатации до 2041 года.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.