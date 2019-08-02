Смета модернизации Онежского судоремонтного завода определена в 5,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Сметная стоимость реконструкции Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ, Петрозаводск, Карелия) составляет 5,3 млрд рублей. Об этом говорится в документах закупки на проектные работы, размещенных Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом на сайте госзакупок.

В июне университет и АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" заключили договор о техническом перевооружении производственных мощностей предприятия, положив начало созданию первой отечественной "цифровой верфи". Подобный проект - первый в отечественном судостроении, сообщала пресс-служба университета.

"Создание на территории АО "ОССЗ" современного, высокотехнологичного, компактно расположенного, экологически безопасного специального комплекса по постройке, модернизации и ремонту судов, а также инфраструктуры цифрового сопровождения строительства судов годовой расчетной производственной программы. <...> Предполагаемая сметная стоимость строительства объекта 5,3 млрд рублей в ценах соответствующих лет (включая НДС), в том числе затраты на проектно-изыскательские работы", - говорится в документах закупки.

Срок программы - 2020-2022 годы. Предполагается, что реализация проекта на основе автоматизации производства скажется на сроках проектирования и конструирования судов, удешевит их, снизит вероятность человеческой ошибки при техрасчетах. Проект "Цифровая верфь" предполагается масштабировать, включив другие предприятия отрасли, что позволит повысить эффективность гражданского судостроения страны.

Одним из целевых показателей нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" является рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году.