Движение по новому съезду ЗСД на севере Петербурга запустят в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Рабочее движение по строящейся развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова на севере Санкт-Петербурга планируется запустить в сентябре, сообщил журналистам в понедельник вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов.

"В сентябре планируем запустить рабочее движение по развязке ЗСД на пересечении с Новым шоссе у Белоострова. <…> АО "ЗСД" [владеет одноименной платной трассой в Петербурге, на 100% принадлежит городу] направило на строительство развязки около 980 млн рублей", - сказал он.

Развязка подключит к ЗСД Белоостровское шоссе, поселки Песочный и Левашово, а также ускорит транспортный доступ к Приморскому шоссе и в Курортный район. Около будущей развязки расположена промышленная зона Белоостров, являющаяся резервной под промышленную застройку. Все это поспособствует росту востребованности ЗСД, считают городские чиновники и авторы проекта.

Еще две развязки планируется построить на пересечении ЗСД с Шуваловским проспектом и с улицей Шкиперский проток. Первая дополнительно свяжет магистраль с Приморским районом, вторая - с южной частью Васильевского острова. По словам Батанова, ввод новых развязок позволит заметно повысить выручку АО "ЗСД" за счет повышения транспортной востребованности ЗСД.

Как сообщалось, правительство Санкт-Петербурга также согласовало проект строительства дорожной развязки с выходом на платную трассу Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Приморском районе рядом с многофункциональным комплексом "Лахта центр". Стоимость строительства составит около 5,2 млрд рублей. Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов уточнял, что строительство будет финансироваться за счет взноса в уставный капитал АО "ЗСД". Ориентировочные сроки сдачи объекта - конец 2020 - начало 2021 года.

ЗСД - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра, была открыта в декабре 2016 года. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд рублей, из них 82,9 млрд - средства инвесторов, 54,2 млрд - средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд - средства федерального бюджета и 25 млрд рублей - доходы от размещения облигаций. Концессионное соглашение от 2011 года предусматривает, что управлением ЗСД и взиманием платы за проезд в течение 30 лет будет заниматься "Магистраль северной столицы". Согласно договору, власти Санкт-Петербурга гарантируют концессионеру доход от взимания платы за проезд в размере 9,67 млрд рублей в год.