Туристический ретротрамвай запустят в Санкт-Петербурге в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Регулярный туристический маршрут ретротрамвая планируют запустить в Санкт-Петербурге в сентябре, сообщили журналистам в понедельник в аппарате вице-губернатора Олега Маркова.

"Туристический маршрут охватывает основные достопримечательности города, в том числе Петропавловскую крепость, крейсер "Аврора", Михайловский замок и другие. Любопытно, что маршрут планируется через шесть мостов: Тучков, Сампсониевский, Литейный, Белинского, 1-й Садовый и Троицкий. Первые рейсы ретротрамвая номер 1 стартуют в сентябре", - говорится в сообщении, распространенном по итогам рабочего совещания, посвященного туристическому трамваю как новому городскому бренду.

Планируется, что трасса будет начинаться от Василеостровского трамвайного парка, из ворот которого в 1907 году на линию вышли первые электрические трамваи, и где сейчас находится Музей городского электрического транспорта. Всего на маршруте запланировано 17 остановок, трамвай будет оборудован системой видеонаблюдения. Отмечается, что пассажиров будет перевозить по городу аналог легендарного вагона "Американка", который эксплуатировался в довоенное время, в годы блокады и после войны - до 1979 года (в настоящее время это главный экспонат Музея городского электротранспорта).

В туристическом трамвае планируется проводить экскурсии для жителей и гостей Петербурга, а также уроки для школьников. Также отмечается, что особое внимание будет уделено адаптации трамвая для людей с ограниченными возможностями. "Почетными пассажирами ретротрамвая всегда будут ветераны, гости и участники торжественных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, Дню снятия блокады Ленинграда", - приводят в аппарате слова вице-губернатора.

Согласно данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, по итогам 2018 года количество туристов, посетивших город, составило 8,2 млн человек, из них иностранных - 3,9 млн.