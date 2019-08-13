В Петербурге 12 писателей дадут уроки мастерства начинающим авторам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Двенадцать известных российских авторов, пишущих на русском языке и представляющих различные национальности, расскажут в Санкт-Петербурге о секретах работы над литературными произведениями. Встречи, рассчитанные на начинающих писателей и всех интересующихся современной литературой, пройдут во второй половине августа в рамках открытой школы в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, сообщил журналистам во вторник один из кураторов проекта писатель Андрей Аствацатуров.

"Собирая проект и выступающих, мы собирали людей, которые связаны с русской литературой - людей, которые являются действующими писателями, писателями востребованными, которые являются представителями определенных регионов. Каждый регион, каждый ландшафт накладывает определенный тип мировосприятия, и, естественно, он определенным образом влияет на прозу. Это попытка пригласить людей с разными эстетическими задачами. Каждому из них есть что сказать начинающим авторам и тем, кто интересуется литературой современной", - сказал Аствацатуров, представляя проект в петербургском пресс-центре ТАСС.

Соединение литературы и театра

Руководитель проекта Мила Кудряшова пояснила, что формат школы предполагает вводную лекцию, на которой кураторы - писатели и ведущие петербургские преподаватели Аствацатуров и Дмитрий Орехов - расскажут о современных тенденциях в литературе и о том, что можно увидеть в текстах "между строк". "Следующая часть - это мастер-класс гостя, у нас 12 разнообразных писателей, которых мы привозим из разных регионов, и именно по ним в этот же момент будет сделана читка", - сказала она.

"Читка - это интересный жанр, особенно когда материал - это проза, роман, а не драматическое произведение в виде пьесы, которое чаще всего исполняют актеры. Это новый опыт и для театра, и для литературы. Актеры, безусловно, разного возраста, разного отношения. Читка прежде всего - это способ выразить текст такой, какой он есть, максимально не интерпретировать его, донести его - понять, принять, передать, - собственно, это мы и попытаемся сделать", - отметила режиссер Ксения Никитина.

Участниками проекта стали писатели Наринэ Абгарян, Ильдар Абузяров, Валерий Айрапетян, Мария Ануфриева, Алиса Ганиева, Михаил Елизаров, Вадим Левенталь, Валерий Попов, Александр Прокопович, Герман Садулаев, Александр Снегирев и Арслан Хасавов. На мастер-классах они представят свой взгляд на причины, которые побуждают людей к чтению, разберут классические тексты на литературные приемы, порассуждают о пересечениях журналистики и литературы, о трудностях, с которыми могут столкнуться начинающие авторы, и о муках творчества, выдуманных и невыдуманных.

О проекте

Проект Открытой литературной школы, который будет проходит с 15 по 28 августа, приурочен к 130-летию со дня рождения Анны Ахматовой и 30-летию музея поэта в Фонтанном доме, а также к столетию Дома искусств, объединившего молодых поэтов и писателей в послереволюционные годы и просуществовавшего в городе с 1919 года по 1923 год. Проект реализован на средства гранта, предоставленного Фондом президентских грантов, и предполагает бесплатное участие по предварительной регистрации. Прямая трансляция встреч будет осуществляться в паблике Музея Анны Ахматовой "ВКонтакте", видеоархив проекта будет опубликован на сайте музея.