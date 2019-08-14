Возраст древнего городища под Нарьян-Маром определят радиоуглеродным анализом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Возраст древного городища Кобылиха под Нарьян-Маром в Ненецком автономном округе (НАО) ученые определят при помощи радиоуглеродного анализа. Как сообщила в среду ТАСС директор музея-заповедника "Пустозерск" Елена Меньшакова, по предварительной оценке, городище могло быть основано в конце I - начале II тысячелетия н. э.

"В задачи этого года входило взятие проб, анализов на радиоуглерод, чтобы уточнить датировку. Пробы мы отобрали, достаточно много угля было найдено. Илья Барышев, который открыл городище Кобылиха, поставил датировку "конец первого - начало второго тысячелетия н. э.", - сказала Меньшакова.

Средневековые металлурги

Общая площадь городища - около 700 кв. м. В этом году археологи провели работы на площади 24 кв. м.

"Мы сначала положили два раскопа, но один пришлось законсервировать, потому что все это требовало времени и погода была сложная. Поэтому мы вскрыли 24 кв. м., изучили их полностью. Культурный слой достаточно большой, насыщен артефактами", - рассказала Меньшакова.

Жители Кобылихи активно занимались металлургией. Археологи нашли заготовки, которые были отлиты, видимо, на территории городища. "Илья Борисович Барышев смог в предыдущих сезонах откопать чуть ли не домницу, но это еще надо изучить, но мы однозначно можем говорить, что это были металлурги, серьезное производство", - отметила Меньшакова. Исследователи, по ее словам, обнаружили фрагменты медных котлов и керамику, а также серебряное граненое височное кольцо.

Городище Кобылиха - памятник одного культурного круга с такими раннесредневековыми поселениями, как Югорская сопка и укрепленными поселениями в Новом Боре на севере Коми. Они относятся к так называемой новоборской культуре.

Кобылиха - более позднее поселение по сравнению, например, с Югорской сопкой, которая относится к IV веку нашей эры. "Югорская сопка - это фактически предки населения городища Кобылиха. Но городище - более серьезный памятник и более поздний, чем Югорская сопка. Все эти моменты будут уточняться, когда [археолог Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН] Александр Михайлович Мурыгин проведет анализ более детально", - пояснила исследователь.

При раскопках этого года были обнаружены обгоревшие деревянные конструкции, возможно, остатки жилищ. На кого охотились жители Кобылихи, ученые определят по костям животных, которые были найдены при раскопках. Анализы почвы на споропыльцу помогут узнать, какой климат был в этой части Арктики.

Племя из летописей

Возможно, жителями Кобылихи были представители племени печера (печора), которое упоминается в "Повести временных лет". "Мы про Югорскую сопку говорили, что там предки печеры, а здесь, скорее всего, именно та летописная печера, которую Нестор упоминает в "Повести временных лет": данники Великого Новгорода. Эти места новгородцы считали своей волостью и установили отношения, контакты [с местным населением]", - рассказала Меньшакова.

Печера относились к группе финно-угорских народов. По своей культуре, владению металлургическим производством, технологии изготовления керамики они резко отличались от населения континентальной тундры. "На сегодняшний день мы понимаем, что это точно не предки кочевых народов, это полукочевой этнос, а может быть и оседлый этнос. Памятников, которые подтверждали бы, что это автохтонное население, либо пришедшее из-за Урала - эти вопросы пока остаются нераскрытыми для науки", - сказала собеседница агентства.

Меньшакова пояснила, что исследование городища важно для понимания заселения этой территории русскими, т. к. именно там появился первый русский город в Заполярье - Пустозерск, основанный в 1499 году. "Пустозерск возник не на пустом месте. Новгородцы, потом и московские люди имели контакты именно с этим населением - печерой, и они шли закладывать Пустозерск в конкретное место, которое было известно", - отметила она.

Раскопки планируется продолжить в следующем году.