В Петербурге за пять лет заменили около 15% лифтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Глава жилищного комитета Петербурга Виктор Борщев сообщил журналистам, что за время работы региональной программы капитального ремонта в городе заменено чуть более 15% лифтов. Власти Петербурга планируют темпы замены лифтов увеличить.

"Более тысячи лифтов нам удается заменить в год. И на эту программу мы выделяем порядка 2,5 млрд рублей в год. Хотя заменено чуть более 15% лифтов, понятно, что это работа долгосрочная. Но мы стараемся увеличивать темпы замены лифтов", - сказал Борщев.

С 2014 года в городе реализуется новая региональная программа капитального ремонта, один из видов работ в ней - замена лифтов. В пресс-службе администрации губернатора Петербурга уточняют, что за пять лет работы организации "Фонд - региональный оператор капитального ремонта" в городе заменено 7900 лифтов в 1930 домах. В 2019 году планируется заменить 885 лифтов в 284 домах на общую сумму 2,6 млрд рублей.

В жилищном фонде эксплуатируется около 40 тыс. пассажирских и грузопассажирских лифтов. При этом нормативный срок службы лифта составляет 25 лет. Ежегодная нормативная потребность в замене лифтового оборудования в многоквартирных домах составляет не менее 1290 единиц в год.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе жилищного комитета, из 45309 лифтов в Петербурге 8390 отработали свой срок службы.