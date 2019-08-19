По речному маршруту Петербург - Великий Новгород будут перевозить до 10 тыс. человек в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток будущего речного туристического маршрута от Санкт-Петербурга через Невскую Дубровку, крепость Орешек и Старую Ладогу в Ленинградской области до Великого Новгорода составит до 10 тыс. человек в год, сообщил ТАСС в понедельник заместитель начальника управления по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

"Операторы речных круизов планируют перевозить до 10 тыс. пассажиров ежегодно по новому туристическому маршруту из Санкт-Петербурга в Великий Новгород через территорию Ленинградской области, соединяющему культурные центры Северо-Запада России", - отметил Присяжнюк.

Проект возведения сети речных причалов в наиболее посещаемых туристами населенных пунктах запущен в Ленинградской области в 2017 году. Возведены причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, на Ореховом острове в истоке Невы и Киришах.

В августе в области завершилось строительство причала в поселке Дубровка во Всеволожском районе области. Ведется строительство причала в селе Грузино Новгородской области, и готовится проект последнего - в Великом Новгороде. Открыть регулярное сообщение по новому туристическому маршруту планируется до 2020 года, объем вложений инвестиционной компании "Конт" в строительство причальной сети оценивается в 1 млрд рублей.

В конце 2018 года власти Ленинградской области, компания "Конт" и судоходная компания "Инфофлот" подписали соглашение о развитии внутреннего водного транспорта для пассажирского сообщения в Ленинградской области, Новгородской области и Республике Карелия.

Следующим этапом после ввода последнего по проекту причала в Великом Новгороде стороны планируют приступить к строительству пассажирских причалов вблизи города Сортавала, в населенных пунктах Лахденпохья и Хийденсельга Республики Карелия.