Калининградский губернатор поручил устранить нарушения при выкупе земельных участков

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил усилить борьбу с нарушениями при продаже земель ниже кадастровой стоимости, в частности проверять соразмерность выкупаемого земельного участка строениям, которые на нем находятся. Изменения в регламенты необходимо внести в течение месяца, сообщил глава региона в пятницу на совещании в областном правительстве.

"У муниципалитетов месяц на то, чтобы в свои административные регламенты внести изменения относительно предоставления услуги по выкупу земельных участков. В эту услугу необходимо внести положение по обязательной проверке и обоснованию соразмерности выкупаемого земельного участка тем строениям, которые [на нем] были поставлены", - сказал Алиханов.

Губернатор сообщил о случаях передачи земель в собственность арендаторам по заниженной стоимости, последующего изменения вида их использования и перепродажи по рыночной цене. Он пояснил, что часто арендатор возводит на участке хозяйственную постройку площадью от 6 до 40 кв. м, оформляет на нее право собственности, а затем выкупает землю под постройкой и вокруг нее площадью до 15 тыс. кв. м по цене в разы ниже кадастровой. Зафиксированы также случаи перезаключения договоров аренды земельных участков, несмотря на допускаемые арендаторами нарушения, а также отчуждение земельных участков сельхозназначения в собственность без проведения торгов.

По словам Алиханова, областные власти обратились в прокуратуру и управление МВД по региону для проведения проверок по выявленным нарушениям, когда землю незаконно продавали ниже кадастровой стоимости. В Гурьевском городском округе в результате подобных нарушений из местного бюджета, только по кадастровой оценке, выведено имущество на сумму около 17 млн рублей.

Алиханов обязал глав муниципалитетов размещать все объявления по торгам на земельные участки на сайте областного правительства, чтобы исключить возможность махинаций. Он также поручил аппарату правительства разработать соответствующий раздел в течение двух недель. До ввода раздела главам муниципалитетов поручено приостановить все объявленные торги на земельные участки.