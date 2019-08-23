Псковские власти намерены запустить ночную "Ласточку" до Санкт-Петербурга

ПСКОВ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены запустить ночной скоростной поезд "Ласточка", который будет курсировать между областным центром, Санкт-Петербургом и городом Печоры, в пятницу сообщил губернатор Михаил Ведерников на торжественном собрании, посвященном 75-летию со дня образования Псковской области.

"С 2018 года у нас возобновилось скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, обсуждается возможность пуска новых маршрутов, в том числе в прибалтийские государства. Мы прорабатываем с РЖД вопрос пуска ночной, четвертой пары "Ласточки" по маршруту Санкт-Петербург - Псков - Печоры", - сказал Ведерников.

Первая "Ласточка" из Пскова была запущена в начале августа 2018 года, электропоезд установил ежедневное, скоростное, прямое железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом. До этого между городами курсировал только один прямой пассажирский поезд с периодичностью один раз в неделю, время в пути занимало около 4 часов 20 минут. Добраться до конечного пункта можно было также на ежедневных пригородных поездах с пересадкой в Луге.

Сейчас "Ласточка" по маршруту Псков - Петербург курсирует трижды в день, отправляясь из Пскова в 6:00, в 12:00 и в 19:05 по московскому времени. Время в пути составляет 3 часа 30 минут.