В Воркуте планируют капитально отремонтировать стадион, построенный в 1946 году

ТАСС, 24 августа. Власти республики Коми планируют капитально отремонтировать стадион "Юбилейный" в Воркуте, построенный в 1946 году. Его здания и сооружения не реконструировались более 18 лет, сообщила в субботу пресс-служба главы республики Коми.

"В Воркуте капитально отремонтируют стадион "Юбилейный". Такое решение принял Глава республики Коми Сергей Гапликов в ходе рабочего визита в Воркуту по итогам посещения спортивного объекта. Капитальный ремонт зданий и сооружений на стадионе не проводился свыше 18 лет", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что стадион был построен в 1946 году и на сегодняшний день на его территории проходят соревнования различных уровней, базируется секция по лыжным гонкам спортивной школы "Олимпиец". Фактическая загруженность объекта составляет более 12 тыс. человек в год. При этом на футбольном поле стадиона образовались провалы, на беговых дорожках есть трещины, что может привести к травмам спортсменов.

"Сегодня мы уделяем большое внимание театрам, паркам, скверам, другим историческим местам, стадион "Юбилейный" также необходимо привести в надлежащее состояние к 100-летию республики", - передает пресс-служба слова главу Республики Сергея Гапликова, который дал поручение мэру Воркуты проработать вопрос ремонта спортивного объекта.

Также, по информации пресс-службы главы республики, Воркута получила 100 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети. На эти средства в городе отремонтируют порядка 12 км дорог в 2020 году.