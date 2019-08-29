До конца года в Петербурге закупят более 100 единиц общественного транспорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют закупить более 100 единиц общественного транспорта до конца текущего года, следует из материалов для участников заседания коллегии городского комитета по транспорту об итогах работы в первом полугодии, которая проходит в четверг.

"До конца года планируется приобрести еще 41 автобус, 21 трамвайный вагон, шесть составов (42 вагона) метрополитена", - говорится в материалах.

Отмечается, что за первое полугодие текущего года уже приобретено 10 электробусов, один автобус, 10 троллейбусов и 42 вагона метро. Таким образом, по итогам 2019 года парк общественного транспорта города пополнится 167 единицами техники.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе необходимо развивать систему общественного транспорта. В марте он сообщил, что власти намерены развивать экологичный транспорт - после обкатки партии из 10 электробусов, закупленных в этом году, в перспективе планируют закупить еще 50.

Кроме того, планируется развивать метро - в этом году должны открыться три новых станции на юге Санкт-Петербурга. Всего к 2032 году правительство города намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.