Псковское десантно-штурмовое соединение отмечает 80-летие своего основания

ПСКОВ, 31 августа. /ТАСС/. Празднования в честь 80-летия со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, которая дислоцируется в Пскове, начались в субботу в центре города на набережной Флотской славы.

"Почетное наименование Черниговская дивизия получила в боях Великой Отечественной войны. Сегодня мы узнаваемы везде, во всех уголках мира, сегодня дивизия - это новые образцы вооружения, современные виды огневого поражения, разведка, но все это вооружение ничто без военнослужащих и офицеров дивизии. Обращаюсь со словами благодарности ко всему личному составу, я горжусь вами, горжусь, что служу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, и заверю всех, что мы никого не подведем, мы надежные, крепкие, мужественные, обученные, экипированные. Пусть знают все, с нами нужно дружить", - сказал командир дивизии Игорь Каплий в ходе торжественного мероприятия, обращаясь к личному составу.

В ходе празднования юбилея дивизии разведчики продемонстрируют зрителям технику ведения рукопашного боя. Для гостей праздника открыты площадки с образцами стрелкового оружия, экипировки и воздушно-десантной техники.

Кроме того, на набережной развернута полевая кухня с выпечкой хлеба и солдатской кашей.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия была сформирована в 1939 году. Это старейшее из существующих соединений Воздушно-десантных войск России. С именем дивизии связан подвиг солдат 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков.

Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.