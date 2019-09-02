В Великом Новгороде переоснастили современной техникой старейший агротехникум региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 сентября. /ТАСС/. Новгородский агротехнический техникум, который является одним из старейших учреждений профобразования в регионе и отмечает в этом году 97-летие, переоснастили современной техникой на сумму более чем в 84 млн рублей. Это средства, полученные в рамках федеральной госпрограммы, и вложения новгородского предприятия, сообщили ТАСС в министерстве образования региона в понедельник.

"Старейший техникум начинает новый учебный год в обновленном виде. Он выиграл грант в рамках госпрограммы "Развитие образования" в 2018 году - 42,2 млн рублей. Такую же сумму техникуму по соглашению выделил "Белгранкорм-Великий Новгород", - сказал собеседник агентства.

Новгородское предприятие решило вложить средства в оснащение техникума, так как рассматривает его выпускников в качестве будущих своих специалистов и заинтересовано в их качественной подготовке. В техникуме удалось отремонтировать помещения, закупить новое оборудование для лабораторий и технических мастерских, приобрести современные трактора, которые в специальном помещении студенты будут изучать в рамках компетенции "эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования".

"Колледж выиграл грант, доказал, что здесь действительно возможно хорошее образование. И, конечно, дальше мы будем продолжать развивать агротехнические специальности. В этом году впервые за долгое время был конкурс в наш агротехникум - два человека на место. Это лучшее подтверждение, лучший результат той работы, которую мы делаем", - сказал журналистам после осмотра обновленного колледжа губернатор региона Андрей Никитин.

В региональном министерстве образования ТАСС также пояснили, что после ремонта и переоборудования в колледже создано 120 дополнительных учебных мест. На сегодняшний день техникум ведет подготовку по 15 специальностям, среди которых "землеустройство", "техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", "ветеринария" и другие. В этом году на обучение приняты 300 первокурсников из 17 районов области. Новгородский агротехнический техникум внесен в реестр ведущих агропромышленных и сельскохозяйственных организаций России.