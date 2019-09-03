Сад в Калининском районе Петербурга будет носить имя Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга во вторник приняла решение присвоить саду в Калининском районе города имя нобелевского лауреата Жореса Алферова. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Алексей Ерофеев.

"Большинство членов топонимической комиссии проголосовало за то, чтобы сад в Калининском районе носил имя Жореса Алферова. Он находится между проспектом Науки и улицей Верности. Это большой сад, его благоустроили, он в прекрасном состоянии, был безымянным", - рассказал собеседник агентства.

2 сентября стало известно, что Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет Российской академии наук, который появился по инициативе Алферова, также будет носить его имя. Учреждение находится в Калининском районе неподалеку от сада.

О Жоресе Алферове

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Жорес Алферов скончался в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.