Футболист "Зенита" Жирков год назад мог закончить карьеру из-за травмы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Футболист Юрий Жирков мог завершить карьеру из-за травмы, которую он получил еще во время прошлогоднего чемпионата мира. Об этом полузащитник "Зенита" рассказал в эфире канала "Россия 24".

36-летний полузащитник пропустил из-за повреждения более полугода. В июле он продлил контракт с "Зенитом" до конца сезона-2019/20.

"Возраст - не помеха футболу. После той травмы я все переосмыслил. Тогда был самый большой шанс закончить с футболом, когда восстанавливался, проходил процедуры через боль. В голове переосмыслил, что если будет все нормально, то продолжу отдаваться футболу", - сказал Жирков.

По словам игрока, до подписания нового контракта с "Зенитом" он думал о том, чтобы завершить карьеру в "Тамбове" или "Балтике". "В Тамбове много времени провел. Много воспоминаний из детства", - отметил он.

Родные уговаривали вернуться в сборную

Жирков перешел в лондонский "Челси" из столичного ЦСКА в июле 2009 года. За английский клуб он провел 49 матчей, забил один мяч. В составе команды полузащитник выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии. В августе 2011 года Жирков перешел в "Анжи", одной из причин возвращения стали бытовые проблемы.

"Если бы я был один в Англии, мне было бы легче, ведь происходило много сложностей в бытовом плане, что меня немножко раздражало. Играешь, потом тебя сажают в запас по каким-то причинам, после этого приходишь домой, там наваливаются проблемы. Например, надо заплатить за въезд в центр города, я же хорошо не говорил на английском, это все меня раздражало и, может быть, переносилось на поле, откладывалось в голове. Вероятно, из-за таких проблем пришлось вернуться", - сказал Жирков.

В июле прошлого года футболист, сумевший выйти со сборной России в четвертьфинал чемпионата мира, объявил об уходе из национальной команды. Однако он вернулся в нее перед отборочным турниром чемпионата Европы-2020, сыграв против бельгийцев. Также полузащитника вызвали на матчи против команд Шотландии и Казахстана, которые пройдут 6 и 9 сентября.

"Родные уговаривали, чтобы я вернулся. Даже [Станислав] Черчесов (главный тренер сборной России, - прим. ТАСС) приехал в Питер, мы хорошо поговорили и друг друга поняли. Еще есть желание поиграть", - подчеркнул футболист.

Жирков является трехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. По итогам сезона-2008 Жирков был признан лучшим футболистом страны по версии еженедельника "Футбол".