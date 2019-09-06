Выставка об истории обороны Русского севера открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 6 сентября. /ТАСС/. Выставка "Студеное море - северные рубежи: история обороны Русского севера" открылась в пятницу в Гостином Дворе Архангельска.

"Экспозиция посвящена истории того, как люди пришли на север, как они его освоили и заселили, - рассказал ТАСС в пятницу куратор выставки, заведующий отделом военной истории архангельского краеведческого музея Игорь Гостев. - Получилось так, что это военная выставка по одной простой причине: здесь постоянно кто-то мешал жить, кто-то нападал, что-то отбирал, потом приходилось самим защищать себя, нападать в ответ, тоже что-то отбирать. Это тысячелетняя история войн и жизни среди этих войн".

По его словам, выставка разделена на пять этапов: от начала истории освоения севера в XII веке до наших дней, при этом часть фактов стала изучаться лишь в последние годы. "Это военные столкновения при походах на юг и Печору в XII-XIV веках, так называемые Двинские войны - это отдельная большая история, которая получила в последнее десятилетие в научном мире достаточно большое развитие, это целое понятие, которое раньше не использовалось. Это региональные войны за ресурсы на севере между Новгородом и Северо-Восточной Русью, а потом уже с Москвой, когда она возглавила движение за объединение русских земель", - рассказал ТАСС ученый секретарь областного краеведческого музея Алексей Едовин.

На выставке представлены документы, редкие виды оружия, археологические находки и специально изготовленные модели канонерской лодки, а также первой морской яхты молодого царя Петра I, построенной в Архангельске в 1693 году. Среди экспонатов также комплекс документов, переданных в дар от Архангельского комитета Большого Портленда (штат Мэн, США), и часть знамени Холмогорского русского стрелецкого полка, которая до недавнего времени хранилась в музее как церковная хоругвь.

Выставка продлится до конца года.