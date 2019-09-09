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Образовательный проект "Яндекс. Лицей" открылся в Пскове

Для поступления нужно было пройти онлайн-тестирование и собеседование

ПСКОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Образовательный проект "Яндекс. Лицей" запустили в Пскове на площадке "IT-куб", сообщается в понедельник на сайте правительства Псковской области.

"11 сентября завершается набор в "Яндекс". В Пскове "Яндекс. Лицей" будет работать на современной площадке для обучения и творчества в сфере информационных технологий для детей и подростков "IT-куб", которая находится по адресу: город Псков, ул. Кузнецкая, д. 13", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, на курсы программирования в "Яндекс. Лицей" принимаются ученики 8-9-х классов, программа обучения рассчитана на два года. Для поступления необходимо пройти онлайн-тестирование и собеседование. На первом году обучения школьники будут изучать Python, а на втором освоят основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Навыков, полученных в рамках программы, хватит для работы стажером или младшим разработчиком.

"Яндекс. Лицей" появился в 2016 году. В Псковской области он будет работать при поддержке комитета по образованию. Проект рекомендован АНО "Цифровая экономика". В этом году "Яндекс. Лицей" набирает школьников почти на 300 площадках в 131 городе России и Казахстана. В 18 городах он будет работать на базе детских учебных центров "IT-куб" - по соглашению с Фондом новых форм развития образования. По сравнению с прошлым годом география проекта увеличилась более чем вдвое.

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