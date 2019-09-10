В Ленобласти направят 3,4 млрд рублей на обновление объектов водоснабжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области направят 3,4 млрд рублей до 2024 года на модернизацию, реконструкцию и строительство новых водоочистных сооружений и распределительных сетей в пяти районах региона по федеральному проекту "Чистая вода". Об этом сообщил во вторник председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.

"На реализацию федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года выделено 3,4 млрд рублей, из них 2,3 млрд рублей - из федерального бюджета. Сформирован список объектов водоснабжения, которые необходимо модернизировать, реконструировать или построить. В краткосрочной перспективе планируется приступить к строительству резервуаров чистой воды в Никольском городском поселении и строительству узла водопроводных сооружений в Красноборском городском поселении Тосненского района", - отметил он.

Также до 2024 года в Луге [Лужский район] планируется построить станцию обезжелезивания воды, реконструировать водоочистные сооружения в Выборгском, Волховском, Лодейнопольском районах, Пашском и Ульяновском сельских поселениях.

Сегодня доля городского населения области, обеспеченного качественной питьевой водой составляет 92,8%, к 2024 году перед региональными властями стоит задача довести этот показатель до 96,1%. Доля общего населения Ленинградской области, обеспеченного качественной питьевой водой, должна увеличиться с текущих 77,4% до 88,7%, добавил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".