Арктический научно-образовательный центр в Мурманске объединит 13 организаций

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Участниками Заполярного Арктического научно-образовательного центра (НОЦ), создаваемого в Мурманске, станут 13 учреждений и промпредприятий, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В состав НОЦ вошли 13 участников", - отметили в пресс-службе.

Среди них: Кольский и Карельский научные центры Российской академии наук (РАН), Коми научный центр Уральского отделения РАН, Мурманский морской биологический институт, Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М. Книповича, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина, Полярная опытная станция, Мурманские арктический и техуниверситеты, Кольская горно-металлургическая компания, Ловозерский и Оленегорский горно-обогатительные комбинаты, Северо-Западная Фосфорная Компания.

Деятельность центра направлена на развитие кооперации научных, образовательных и производственных организаций, коммерциализацию инноваций и должна способствовать решению одной из ключевых проблем региона - оттока молодых специалистов. "Нашей конечной целью является создание научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всем ее многообразии, - приводит пресс-служба слова главы Мурманской области Андрея Чибиса. - У России есть особые компетенции в изучении Арктики, и центр их концентрации, естественно, должен также находиться за полярным кругом".

В настоящее время региональное министерство образования и науки формирует состав наблюдательного совета НОЦ и ведет работу по созданию проектного офиса, который будет обеспечивать его деятельность. НОЦ создается для реализации задач нацпроекта "Наука", который предусматривает формирование в России 15 научно-образовательных центров.