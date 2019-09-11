Развитие гарнизонов Мурманской области включат в программу развития Арктики

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Проект модернизации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области, где расположены военные гарнизоны, войдет в федеральную программу социально-экономического развития Арктики. Об этом в среду сообщил избранный губернатор Андрей Чибис на своей странице в Facebook по итогам рабочей поездки в Москву.

"По развитию ЗАТО и других муниципалитетов, важных для Северного флота: на встрече с президентом страны наше предложение по отдельной программе их модернизации было поддержано, теперь отрабатываем с коллегами реализацию. Вместе с федеральными министерствами договорились о разработке отдельной подпрограммы по нашим муниципалитетам в программе "Социально-экономическое развитие Арктики", - написал глава региона.

По его словам, власти региона готовят комплексные планы развития для каждой территории, все они войдут в общий проект модернизации. "Причем это касается и жилого фонда, и всей городской инфраструктуры: дорог, сетей, общественных пространств", - написал Чибис.

Вопрос запуска жилищного строительства для потребностей Северного флота и, по сути, программы реновации ЗАТО уже обсуждался с командованием флота, есть договоренность с Министерством обороны РФ о совместном проведении инвентаризации имущества в ЗАТО и гарнизонах. При разработке программы будут учтены потребности жителей ЗАТО - военнослужащих и членов их семей. Сроки разработки программы не уточняются.

В Мурманской области расположено более десятка ЗАТО, где в основном расположены гарнизоны и объекты Северного флота.