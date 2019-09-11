Режим "седьмой свободы воздуха" может быть открыт для аэропорта в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области и собственник международного аэропорта Храброво прорабатывают возможность введения для авиаузла режима "открытого неба" с седьмой степенью "свободы воздуха". Об этом сообщил заместитель министра развития инфраструктуры области Алексей Ржанов в рамках открывшегося в среду в Калининграде XI Балтийского транспортного форума.

Нынешний режим "открытого неба" с пятой степенью "свободы воздуха" для калининградского аэропорта Храброво действует до конца 2021 года. Он дает иностранным авиакомпаниям право забирать в нем пассажиров, грузы и почту не только для своих, но и для третьих стран и по той же схеме доставлять их в Калининград. Как отмечал ранее губернатор Антон Алиханов, режим "пятой свободы неба" позволяет продолжить работу по привлечению на калининградский рынок авиауслуг не только отечественных, но и иностранных перевозчиков.

"Мы видим, что у аэропорта Храброво регулярно появляются перевозчики, которые открывают различные направления. По разным причинам эти направления перестают работать, но имея "пятую свободу" можно экспериментировать и понимать направления, которые будут востребованы людьми. Есть запрос от российских и иностранных перевозчиков о "седьмой свободе воздуха", которая позволит не лететь в страну пребывания авиакомпании, а осуществлять перевозки между различными государствами. Есть запрос, и собственник аэропорта готовит документы для этого", - сказал Ржанов.

Он отметил, что аэропорт Храброво сегодня, после проведенной масштабной реконструкции, имеет возможность принимать воздушные суда всех типов. "Оборудование, которое установлено, в том числе навигационное, на аэродромном комплексе, позволяет принимать лайнеры в сложных метеоусловиях", - подчеркнул чиновник.

Храброво - международный аэропорт Калининграда. Связан регулярными воздушными сообщениями с Москвой, Санкт-Петербургом, Белгородом, Волгоградом, Воронежем, Екатеринбургом, Казанью, Калугой, Ростовом-на-Дону, Краснодаром, Липецком, Нижним Новгородом, Пермью, Сочи, Череповцом, Варшавой, Ригой, Ташкентом, Минском, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла. Там отметили, что пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2,1 млн человек, а в 2019-м ожидают увеличение пассажиропотока до 2,35 млн человек.

XI Международный Балтийский транспортный форум проходит в Калининграде, в деловом центре "На острове". Позиционируется как одно из главных транспортных мероприятий на Балтике с участием экспертов из России, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии и других стран-соседей. В их числе представители бизнеса и власти, руководители и владельцы крупнейших международных железнодорожных, морских, автомобильных перевозчиков, компаний-грузовладельцев, имеющих интересы на Северо-Западе России и в странах Балтии, а также представители транспортно-логистического бизнеса из Балтийского региона.