Дорогу жизни в Ленинградской области отремонтируют в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют в следующем году отремонтировать по нацпроекту Дорогу жизни, которая во время блокады Ленинграда была единственным связующим звеном между городом и страной. Об этом журналистам сообщил председатель регионального комитета по дорожному хозяйству Денис Седов.

"Два объекта, которые важны всем жителям, будут в 2020 году в программе ремонта. Это ремонт Дороги жизни и Токсовского шоссе", - сказал он на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

Он добавил, что в регионе также запланировано внедрение систем массогабаритного контроля за транспортом. "Все мучаются от того, что тяжеловесный транспорт беспорядочно ездит по нашим дорогам. Поэтому будет внедрение систем массогабаритного контроля, которая будет внедрена уже, я уверен, в 2020-2021 годах", - сказал Седов.

В этом году по нацпроекту было отремонтировано три региональных трассы, продолжается ремонт 18 участков дорог в 13 районах Ленинградской области. На эти цели регион получил из федерального бюджета 296 млн рублей, а также профинансировал работы из региональной казны.

Дорога жизни, шоссе от Санкт-Петербурга до деревни Морье в Ленинградской области, повторяет сухопутный участок магистрали, по которой в годы блокады Ленинграда туда доставляли грузы, продовольствие и проводили эвакуацию. Вторая часть дороги проходила по Ладожскому озеру.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.