Росавтодор открыл движение на новом участке трассы "Сортавала" в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 сентября. /ТАСС/. Новый участок федеральной трассы А-121 "Сортавала" в обход поселка Ихала Лахденпохского района Карелии со 197-го по 215-й км открыли в пятницу для движения автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления дорог "Кола".

"Росавтодор открыл движение по новому участку автодороги А-121 "Сортавала" в Республике Карелия. Новый участок со 197-го по 215-й км в Лахденпохском районе Карелии является третьим этапом строительства автомобильной дороги А121 "Сортавала" по новому направлению в обход населенных пунктов от границы с Ленинградской областью, которое ведется с 2012 года. <…> Росавтодор открыл здесь движение транспорта", - говорится в сообщении.

Новый участок трассы станет более безопасным для водителей: дорогу спрямили, устранив крутые повороты и подъемы, что позволило сократить путь на 2 км. На новом участке организовано движение по двум полосам шириной 3,5 м каждая. Кроме того, новая дорога включает два моста - новый путепровод через железную дорогу и мост через реку Ийоки.

Для защиты окружающей среды от стоков дорожники смонтировали 15 локальный очистных сооружений. Кроме того, вдоль дороги установили специальные сетки, чтобы не допустить выхода животных на трассу.

"Установлено почти 10 км сетчатого металлического ограждения, которое препятствует выходу диких животных на трассу и, как следствие, возникновению ДТП с их участием. Также на участке дороги возведено более 12 км барьерного ограждения и выполнен полный комплекс обустройства по современным нормам безопасности дорожного движения", - отметили в пресс-службе Упрдор "Кола".