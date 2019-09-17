Карелия заявила 96 аварийных мостов в новую федеральную программу по ремонту

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 сентября. /ТАСС/. Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии получило одобрение на ремонт 96 мостов в рамках заявки на участие в федеральной программе по ремонту переправ и искусственных дорожных сооружений на дорогах регионального и местного значения. Об этом ТАСС сообщил руководитель республиканского ведомства Алексей Кайдалов.

"Было принято решение о формировании новой программы искусственных сооружений - мостовых переходов. Мы свою часть информации как республика дали в федеральное дорожное агентство, и в принципе материал принят, он в работе. Формируется программа", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы ведомства, в новую программу включили 96 мостов, из которых 44 деревянных. В работе сейчас находится проектно-сметная документация на железобетонные переправы, построенные в период 1960-х годов и находящиеся в неудовлетворительном состоянии: четыре моста на дороге "Петрозаводск - Суоярви" через реки Кутижма, Сяпся, Чална и Шуя, мост на участке дороги "Кола", 435 км - станция Шуйская и мостовой переход через реку Олонка на трассе "Олонец - Питкяранта - Леппясилта".

До конца года начнется разработка документации для еще четырех железобетонных мостов - два на участке трассы "Кола" - Сегежа и еще пара на дороге Гирвас - Юстозеро.

В пресс-службе Минтранса Карелии отметили, что в столице Карелии, Петрозаводске, в аварийном состоянии находятся четыре моста, которые требуют реконструкции и капитального ремонта. Все проекты готовы и находятся на стадии прохождения госэкспертизы.

Министерство транспорта России совместно с правительством РФ разрабатывает программу реконструкции, капитального ремонта и ремонта аварийных и предаварийных мостов и других искусственных сооружений, которые находятся на дорогах регионального и местного значения. По итогам заседания Госсовета РФ по вопросам развития сети дорог и обеспечения безопасности дорожного движения ведомству поручено завершить работу над необходимыми документами в срок до 1 декабря 2019 года.