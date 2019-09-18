Завершилась экспедиция на Северную Землю на судне "Профессор Молчанов"

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. /ТАСС/. Комплексная экспедиция "Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля" на научно-экспедиционном судне "Профессор Молчанов" вернулась в среду в Архангельск. Как рассказала ТАСС руководитель экспедиции Мария Гаврило, ученые исследовали флору, фауну, геологию островов и моря и почтили память первооткрывателей Северной Земли.

"Экспедиция прошла успешно, условия были разнообразные, с погодой нам в конце концов повезло, хотя сначала ледовая обстановка была нелегкая, и в начале пути мы даже думали, что не сможем пройти на наиболее желаемые участки на восточном побережье. Мы добрались и до самых дальних точек, работали и в Карском море, и море Лаптевых, чтобы провести сравнение между двумя побережьями архипелага. Мы отработали все блоки программы: гидробиологический, зоологический, по исследованию пресных вод и другие", - сказала Гаврило.

Экспедиция для исследования островов Карского моря вышла из Архангельска 16 августа. В рейсе участвовали 22 специалиста из Московского государственного университета, института океанологии РАН им. Ширшова, Мурманского морского биологического института, Пермского университета и института экологических проблем Севера ДВО РАН (Магадан), финансовую поддержку работ осуществляло Национальное географическое общество США.

Всего было обследовано 10 крупных островов и групп островов: Пионер, Комсомолец, Октябрьской Революции и Большевик в архипелаге Северная Земля, а также острова Визе, Ушакова, Самойловича, Гейберга, Краснофлотские, Малый Таймыр и Старокадомского. В 18 местах произведены высадки, а три острова обследованы дистанционно с борта судна и с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Помощь шторма

Северная Земля считается одним из самых труднодоступных архипелагов Арктики. Переход до островов занимает несколько дней, а возможность проведения работ зависит от ледовой обстановки и погоды. "Когда мы подошли к Северной Земле, восточное побережье было полностью забито льдом, - рассказал ТАСС капитан "Профессора Молчанова" Сергей Хохлов. - Затем три дня дул устойчивый северо-западный ветер, был шторм, который отогнал льды. Была большая сплоченность айсбергов и льдов, но смогли пройти".

Для участников экспедиции было важно взять пробы воды в заливах Северной Земли. В основном это узкие фьорды, в которые спускаются ледники. Во многих из них до этого исследования не проводили, и на картах не указаны точные глубины. "В некоторых местах на картах, можно сказать, не белое, а голубое пространство без всяких изолиний, - пояснила Гаврило, - а мы постоянно стремились в самые навигационно сложные места".

Как рассказал капитан, судну приходилось постоянно маневрировать. "В тех местах, где были промеры, глубина картам соответствует, но между точками очень большая дистанция. Бывали не очень приятные ситуации, когда смотришь, а там, хлоп - мель, которой не должно быть. Стоит какая-то скала подводная, - добавил он. - Неприятно видеть там, где должно быть сто метров, всего десять под судном".

Живое море

В составе экспедиции было четыре водолаза, они совершили 15 погружений, пробыв под водой около восьми часов. "На Северной Земле с восточной стороны до этого вообще водолазных работ не было, с западной стороны были точечные работы в 1970-х годах", - отметила Гаврило. Исследователи взяли более 200 гидробиологических проб и сняли около пяти часов подводного видео. В ряде точек погрузиться не удалось из-за мутной воды.

Участники экспедиции взяли пробы планктона с глубин до километра. Важно было повторить исследование, сделанное в 1990-е годы, которое выявило увеличение количества планктона над континентальным склоном. "Была выдвинута гипотеза переноса живых организмов, планктона Северо-Атлантическим течением в эти районы Центрально-Сибирской Арктики", - отметила Гаврило.

Настоящим открытием экспедиции исследователь назвала широкое распространение в море в районе Северной Земли зарослей морской капусты - ламинарии. Собранные материалы позволят оценить вклад морской капусты и планктона в пищевые цепи прибрежной экосистемы.

Карское море принято называть самым малопродуктивным среди морей российской Арктики. Но результаты экспедиции показывают, что оно не такое "бедное", как принято считать. На севере Северной Земли ученые встретили крупное стадо белухи - почти 200 животных, которые охотились на сайку. Исследователи наблюдали большие скопления птиц, например, поморников. "Все это очень интересные наблюдения, которые позволяют сложить общую картинку об этом регионе - северо-востоке Карского моря, северо-западе моря Лаптевых - это самый центр Арктики, удаленный от Атлантики и Пацифики, от притока энергии, вещества, - отметила Гаврило. - Краевые моря очень продуктивны, а этот центр считался просто пустыней. Но нет, мы нашли там жизнь, богатую".

Экспедиция расширила представления о распространении одного из видов арктических куличков - плавунчиков. "Они были повсюду в районе Северной Земли, а в районе островов Краснофлотских мы нашли массовую стоянку, где были сотенные стаи плавунчиков. Для этого региона это пионерная находка, такие были известны только для Новосибирских островов и Чукотки, но не для Карского моря, - рассказала Гаврило. - Они питаются мини-зоопланктоном, невооруженным глазом его не видно. Чистейшая вода, и они прямо - тык-тык-тык, - как швейная машинка клюют-клюют".

Памяти первооткрывателей

Архипелаг Северная Земля был открыт 4 сентября 1913 года гидрографической экспедицией 1910-15 годов под руководством Бориса Вилькицкого на ледоколах "Таймыр" и "Вайгач". До 1926 года острова носили имя Земля Императора Николая II. В 1930-32 годах впервые была составлена карта архипелага в ходе исследований под руководством Георгия Ушакова и Николая Урванцева.

Участники экспедиции почтили память полярников высадкой на мыс Берга на севере острова Октябрьской Революции. Именно там нога человека впервые ступила на архипелаг.

Экспедиция нашла гурий (пирамидку из камней - прим. ТАСС) 1913 года с остатком флагштока. "Это был бамбуковый флагшток большого диаметра, - рассказала Гаврило. - Флагшток находится в гурии, мы туда поставили современное древко, флаг тот же, как в 1913 году, триколор, и сделали фотографию: участники экспедиции, российский флаг и примерно в том же месте, где когда-то стояли "Таймыр" и "Вайгач", стоял "Молчанов". Отдали дань памяти своим предшественникам, которые героически открыли эту землю и тем, кто героически описывал ее, причем пешком, на собаках и санях".