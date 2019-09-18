Ученые КНР впервые отправились в экспедицию в Арктику на научно-исследовательском судне РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Экспедиция научно-исследовательского судна "Академик Мcтислав Келдыш", планирующая изучить арктические моря России, отправилась из Архангельска. В этом году к команде впервые присоединились исследователи из Китая, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ в среду.

"Из Архангельска в Арктику отправилась 78-я экспедиция научно-исследовательского судна "Академик Мcтислав Келдыш", в рамках которой будут продолжены комплексные океанографические исследования для выявления особенностей функционирования геосистем "литосфера - гидросфера - атмосфера" арктических морей России. На борту 65 ученых из различных научно-исследовательских институтов, в том числе впервые в экспедиции участвуют исследователи из Китая", - говорится в сообщении.

Район исследований ученых - акватории Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря. Основная задача экспедиции - изучение потоков и трансформации веществ в арктической экосистеме. Так, планируется исследовать деградацию подводной мерзлоты, в которой присутствует метан. Этот процесс приводит к окислению воды, что может быть потенциально опасно для обитателей океана, способно нарушить пищевые цепи.

"Еще одна из задач - это исследование влияния разрушения прибрежной мерзлоты на перенос наземных органических веществ в океан. Этот процесс крайне важен. До нашего исследования считалось, что основной вынос органических веществ осуществляется реками. Но за последние 20 лет доказано, что прибрежная мерзлота определяет и биохимию вод, и экологию. Все это важно для понимания пресноводного баланса Северного Ледовитого океана", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, члена-корреспондента РАН Игоря Семилетова.

В экспедиции, помимо опытных исследователей, участвуют магистранты и практиканты из Северного (Арктического) федерального университета, Томского политехнического университета и Московского государственного университета. Она продлится до 25 октября 2019 года.