Авиакомпания "Азимут" открыла прямые рейсы из Калининграда в Краснодар

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Российская авиакомпании "Азимут" в пятницу запустила регулярные прямые рейсы по маршруту Краснодар - Калининград - Краснодар. Об этом сообщается на сайте калининградского аэропорта Храброво.

"Первый рейс авиакомпании "Азимут" из Краснодара прибыл в аэропорт Храброво в пятницу 20 сентября. Посадка прошла в штатном режиме. Свободных мест на борту самолета не было", - говорится в сообщении.

В этот же день лайнер с пассажирами вылетел из Калининграда в Краснодар.

До 25 октября рейсы в Краснодар будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в компоновке 100 пассажирских кресел. Рейсы по этому маршруту запланированы авиакомпанией "Азимут" и в осенне-зимний период.

Международный аэропорт города Храброво сегодня связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом, Череповцом, Мурманском, Архангельском, Белгородом, Волгоградом, Воронежем, Казанью, Липецком, Нижним Новгородом, Пермью, Ростовом-на-Дону, Калугой, Минском, Гомелем, Брестом, Ташкентом, Варшавой, Антальей, Ригой. Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 2,1 млн человек.