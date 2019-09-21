Алиханов: новые рабочие места в компаниях - резидентах САР Калининграда появятся в мае

ТАСС, 21 сентября. Власти Калининградской области ожидают к маю 2020 года появления новых рабочих мест в компаниях - резидентах специального административного района (САР) на острове Октябрьский. К концу 2019 года в районе появятся десять новых резидентов, сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

В реестре САР уже зарегистрировано 10 международных холдинговых компаний. Ранее глава АО "Корпорация развития Калининградской области" Андрей Толмачев озвучивал, что число резидентов САР в Калининграде к концу 2019 года может вырасти вдвое.

"Думаю, что мы этот план выполним, во всяком случае, количество заявок и интересантов позволяет нам надеяться на это", - сказал Алиханов.

Отвечая на вопрос о том, когда регион рассчитывает получить новые рабочие места, губернатор отметил: "Думаю, что можно говорить о мае следующего года. Это сроки, которые мы сейчас обсуждаем с компаниями".

В САР действуют особые режимы валютного регулирования, резиденты получают ряд льгот, в частности, освобождаются от налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Первый резидент САР в Калининграде был зарегистрирован 5 февраля. Им стала международная компания ООО "Аданимов Трейдинг Лимитед", осуществляющая холдинговую деятельность.

О льготах для резидентов

Зарегистрироваться в специальном административном районе в РФ могут иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, а российские структуры - работать в статусе открытого акционерного общества, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона о САР попасть не смогут.

Остальные фирмы получат специальный статус вместе с регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей в течение шести месяцев с даты регистрации.

Для резидентов специальных административных районов устанавливается особый режим налогообложения. Обложение налогом таких компаний происходит по следующим ставкам: 0% по доходам, полученным компанией в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения об их выплате она уже год владеет не менее чем 15-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов. Налогом в 5% облагаются доходы, полученные иностранными лицами по акциям международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными.