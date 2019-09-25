Предпенсионеры Архангельской области могут пройти обучение по 80 направлениям

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Жители Архангельской области предпенсионного возраста могут пройти профессиональное обучение более чем по 80 направлениям в рамках федерального проекта "Старшее поколение". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства труда, занятости и социального развития.

"В перечень профессий, по которым могут пройти обучение предпенсионеры, входит более 80 направлений, этот список открыт и будет расширяться", - отметил собеседник агентства.

Например, на базе Северного Арктического федерального университета предпенсионеры могут получить специальность лаборанта химического анализа и пройти обучение по программам повышения квалификации "3D-моделирование изделий в машиностроении" и "Программные решения для бизнеса".

На 2019 год на переобучение предпенсионеров в регионе предусмотрено 33 млн рублей, на одного человека может выделяться до 68 тыс. рублей. С начала реализации проекта обучение прошли более 200 жителей области. "Чтобы люди, имеющие статус "предпенсионер", могли повысить квалификацию или обучиться новой профессии бесплатно, мы организовали два варианта направления на обучение - через работодателя или через образовательный сертификат, который выдает центр занятости, - приводит пресс-служба слова министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Елены Молчановой. - Планируем, что ежегодно проходить обучение смогут более 400 северян".

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Его бюджет составит 3,1 трлн рублей.