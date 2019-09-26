Новый кампус СПбГУ построят в Пушкинском районе Петербурга

"В состав единого кампуса в Пушкинском районе Санкт-Петербурга войдут научно-технологические комплексы - медицинский, инженерный, цифровой, учебные и учебно-лабораторные корпуса, общежития вместимостью 25 тыс. мест, конгресс-центр, а также объекты спортивной инфраструктуры: плавательный бассейн, каток с искусственным льдом, крытый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс, открытый стадион", - говорится в сообщении по итогам ректорского совещания.

Отмечается, что 18 сентября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение федеральным органам исполнительной власти о выделении средств на проектные работы для строительства единого кампуса СПбГУ. Оценочную стоимость кампуса и сроки строительства в пресс-службе вуза ТАСС не уточнили. Концепцию комплекса разрабатывала межведомственная рабочая группа под руководством министра экономического развития и с участием университета, властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ряда федеральных ведомств.

В марте этого года вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, курирующий вопросы развития науки и профессионального образования, сообщил ТАСС, что полный переезд СПбГУ из исторических помещений в центре Санкт-Петербурга не планируется. Часть старых зданий, которые закреплены за университетом, по его словам, останутся за вузом и будут выполнять управленческую и образовательную функцию.